مثُل 5 شرطيين أمام محكمة في العاصمة الكينية نيروبي، الأربعاء، غداة توقيفهم على خلفية تورطهم المحتمل في هروب سفاح مشتبه به، لا يزال مطلوبًا، من السجن، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس".

وفرَّ كولينز جوميسي (33 عامًا) المشتبه بقتله عشرات النساء، من مركز للشرطة، ليل الاثنين الثلاثاء، مع 12 شخصًا آخرين، هم إريتريون في وضع غير نظامي.

وكان "جوميسي" أُوقف، في 15 تموز/يوليو، بعد أيام قليلة من العثور على جثث في أكياس داخل مكب نفايات في حي موكورو الفقير في جنوب نيروبي.

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وبحسب السلطات التي وصفته بأنه "سفاح مختل عقليًا" و"مصاص دماء"، فقد اعترف بارتكاب 42 جريمة قتل لنساء، بدءًا بجريمة قتل زوجته العام 2022، وحتى تموز/يوليو 2024.

وستُصدر المحكمة قرارها، الخميس، بشأن استمرار احتجاز الشرطيين الخمسة، وهم 4 رجال وامرأة كانوا في الخدمة في مركز الشرطة وقت الهروب.

وجرى توقيف 3 أشخاص آخرين، الثلاثاء، لكن لم تتوافر معلومات عن احتمال مثولهم أمام القضاء.

وخلال الجلسة، قال المدعي العام إن شركاء آخرين ما زالوا هاربين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال قائد الشرطة الوطنية بالإنابة غيلبرت ماسينجلي في بيان، الثلاثاء: "تشير تحقيقاتنا الأولية إلى أن الهروب حصل بتواطؤ داخلي".

وأوضحت الشرطة في بيان منفصل، أنها علمت بعملية الهروب عندما كان عناصرها يقومون بزيارة روتينية إلى زنازين مركز الشرطة، قرابة الساعة الخامسة صباحًا، لتقديم وجبة الإفطار للسجناء.

وأضافت: "عند فتح باب الزنزانة اكتشفوا أن 13 سجينًا فرّوا من طريق قطع السياج" في مساحة يتنزّه فيها السجناء.

وهي المرة الثانية، خلال 6 أشهر، فقط يهرب مشتبه به في قضية بارزة من السجن.