التحقيق مع ابن شقيقة ملك إسبانيا لتورطه في شجار بالسكاكين

تورط ابن شقيقة ملك إسبانيا، الملك فيليبي السادس، في شجار بالسكاكين خارج ملهى ليلي في مدريد، لتشكل هذه الحادثة فضيحة جديدة للعائلة المالكة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المقرر أن تحقق الشرطة مع "فيليبي خوان فرويلان"، 24 عامًا، وهو الابن الأكبر للأميرة هيلانة وحفيد ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، الذي حكم في الفترة من 1975 إلى 2014، كما أنه الرابع في ترتيب العرش الإسباني.

وفي حال إدانته، من المقرر أن يقضي فرويلان من ثلاثة أشهر إلى عام في السجن.