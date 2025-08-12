اعتقال أم بعد اكتشاف جثة طفلتها داخل عربة جنازة

ألقت الشرطة القبض على أم في ولاية ألاباما بتهمة محتملة تتعلق بقتل طفلتها، بعد العثور على جثة الرضيعة داخل سيارة جنازة.

ووفقًا لما نقلته صحيفة جادسدن تايمز وWBRC 6 News عن شرطة جادسدن، عُثر على الطفلة بليسنس بيرل، البالغة من العمر عامًا واحدًا، في الجزء الخلفي من سيارة جنازة تابعة لدار ويست جادسدن.

وبعد تلقي بلاغ من موظفي دار الجنازة، حضرت الشرطة إلى المكان لتجد الطفلة خارج التابوت، حيث بدأت التحقيقات في وفاتها باعتبارها جريمة قتل.

وألقي القبض على والدة الطفلة، تيريكا بيرل (29 عامًا)، على خلفية الاشتباه في تورطها في الحادث، وتم احتجازها في سجن مقاطعة إيتواه بدون إمكانية الإفراج بكفالة، بحسب سجلات الاعتقال التي اطلعت عليها مجلة بيبول.

وعاد موظفو دار الجنازة من موعدهم، ولاحظوا في البداية ما ظنوه دمية داخل عربة الجنازة، لكن سرعان ما أدركوا أنها طفل رضيع.

وقال دانتيز روبنسون، مالك دار الجنازات، للصحيفة: "تلقيت اتصالًا من أحد الموظفين أثناء استعدادهم للعمل الليلي. خرجنا بسيارة النقل وعدنا صباح اليوم التالي، وعندما بدأوا بأعمال التنظيف وجدوا رضيعًا داخل إحدى عربات الجنازة".

وأصدرت إدارة شرطة جادسدن بيانًا قالت فيه: "ستبقى ذكرى هذا الطفل محفورة في قلوبنا، وسنستمر في السعي لتحقيق العدالة في كل قضية، مهما كانت التحديات كبيرة"، بحسب صحيفة جادسدن تايمز.

وأوضح الملازم داستي فورد أن "التحقيق انتقل من مرحلة الشك إلى الاعتقال في أقل من 12 ساعة"، حسبما نقلت قناة WBRC 6 الإخبارية.