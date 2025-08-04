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جنازة مهيبة لشرطي أمريكي مسلم قُتل في نيويورك (فيديو)

جنازة مهيبة لشرطي أمريكي مسلم قُتل في نيويورك (فيديو)
الضابط ديدارول إسلامالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
04 أغسطس 2025، 10:40 ص

شهدت مدينة نيويورك مراسم جنازة مهيبة لأحد رجال الشرطة المسلمين الضابط ديدارول إسلام، الذي توفي في حادث إطلاق نار جماعي هز المدينة الأسبوع الماضي.

وقُتل الشرطي، الذي كان يعمل في قسم شرطة نيويورك (NYPD)، أثناء محاولته التدخل لوقف المهاجم وإنقاذ المدنيين.

وحضر الجنازة آلاف من أفراد العائلة، والزملاء في الشرطة، والمسؤولين المحليين الذين عبروا عن حزنهم العميق لفقدانه.

وفي كلمة مؤثرة خلال الجنازة، قال قائد شرطة نيويورك: إن الراحل كان "رمزًا للشجاعة والتفاني في خدمة الجميع دون تمييز، وكان مثالًا يُحتذى به في التضامن والوحدة داخل المجتمع".

وكان الضابط ديدارول إسلام، البالغ من العمر 36 عامًا، أبًا لطفلين وكان يستعد لاستقبال طفله الثالث.

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والتحق بشرطة نيويورك عام 2019 وكيل أمن مدارس، ثم أصبح ضابطًا رسميًّا بعد عامين، وقد قُتل برصاص مسلّح أثناء عمله في الأمن الخاص داخل أحد الأبراج في شارع بارك أفينيو.

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