لبنان.. انفجار في مطعم شهير مصنوع من الخشب
تعرَّض أحد أشهر المطاعم في منطقة "فاريا" بمحافظة جبل لبنان، اليوم الأربعاء، لانفجار ضخم وسط ترجيحات بأن يكون الانفجار، الذي أدى إلى اشتعال النيران فيه، ناجمًا عن تماس كهربائي أو تسرب غاز.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن الانفجار وقع في مطعم Rikky’s، الذي يتميز بطابع تصميمي خاص كونه مصنوعًا من الخشب.
وتمكنت فرق الإطفاء اللبنانية من السيطرة على الحريق الذي امتد ليطال المطعم بأكلمه ويأتي على كافة جنباته.
وتمكَّن عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، وبعد جهود كبيرة استمرت من الساعة الخامسة فجرًا وحتى الساعة الثامنة والنصف من اليوم الأربعاء، من السيطرة على النيران التي اندلعت داخل مبنى مؤلف من طابقين من الخشب يضم مطعمًا ومقهى.
وبحسب بيان للمديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، فقد تمت السيطرة على النيران داخل مطعم في شبروح/فاريا واقتصرت الأضرار على الماديات.
وأضاف بيان المديرية الذي نشرته عبر حسابها على "فيسبوك": "تمكن عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، وبعد جهودٍ مضنية استمرت منذ الساعة 05:15 فجراً ولغاية الساعة 08:30 من تاريخ اليوم الواقع في 16/08/2023من السيطرة على النيران التي اندلعت داخل مبنى مؤلف من طبقتين من الخشب يضم مطعماً ومقهى في شبروح/فاريا-كسروان.
وأردف البيان: "لا تزال عمليات التبريد مستمرة لغاية الساعة للتأكد من عدم تجدد النيران لأي سبب كان".