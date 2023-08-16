لبنان.. انفجار في مطعم شهير مصنوع من الخشب

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن الانفجار وقع في مطعم Rikky’s، الذي يتميز بطابع تصميمي خاص كونه مصنوعًا من الخشب.

وتمكنت فرق الإطفاء اللبنانية من السيطرة على الحريق الذي امتد ليطال المطعم بأكلمه ويأتي على كافة جنباته.

وتمكَّن عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، وبعد جهود كبيرة استمرت من الساعة الخامسة فجرًا وحتى الساعة الثامنة والنصف من اليوم الأربعاء، من السيطرة على النيران التي اندلعت داخل مبنى مؤلف من طابقين من الخشب يضم مطعمًا ومقهى.

وبحسب بيان للمديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، فقد تمت السيطرة على النيران داخل مطعم في شبروح/فاريا واقتصرت الأضرار على الماديات.