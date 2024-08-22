كشف الفنان المصري حمزة نمرة لأول مرة عن "سر غريب" يعود إلى مرحلة الطفولة، مشيرًا إلى أنه يمتلك قدرة على التنبؤ ببعض الأشياء، وكثيرًا ما تصدق توقعاته.

وأكد نمرة أنه اكتشف تلك المسألة للمرة الأولى، حين كان عمره عشر سنوات، إذ تنبأ بوفاة والدته خلال ولادتها لأحد إخوته، موضحًا أن هذا الأمر يصيبه بالقلق والتوتر والخوف طوال الوقت وحتى الآن.

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وأشار الفنان في لقائه مع برنامج "فايق ورايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق إلى أنه حين كان طفلًا، وقيل له إن أمه حامل، وقع شيء في قلبه أن هذا الحمل هو فأل سيئ، وأنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى موتها، وهو ما حدث فعلًا.

وأوضح نمرة في اللقاء أنه بدأ الغناء بعمر الـ18 عامًا، ولكنه لم يحقق الشهرة إلا في سن 30، لافتًا إلى أنه وجد صعوبة في دخول الوسط الفني، ولا يعرف خلطة سرية للنجاح، ولكنه يجتهد ويترك الباقي على الله.