تونس.. افتتاح أيام قرطاج المسرحية وسط مشاركة دولية واسعة

افتتحت، اليوم السبت، في تونس الدورة الـ24 من مهرجان "أيام قرطاج المسرحية"، التي تستمر حتى الـ10 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة 57 عرضًا من 28 دولة.

وقال المدير الفني للمهرجان، معز المرابط، إن "هذه الدورة ستكون استثنائية من حيث الحضور والبرنامج"، لافتًا إلى أن الدورة الحالية تهدف إلى "توسيع قاعدة جماهير الفن الرابع ودعم إشعاعه العالمي".