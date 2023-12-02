تونس.. افتتاح أيام قرطاج المسرحية وسط مشاركة دولية واسعة
افتتحت، اليوم السبت، في تونس الدورة الـ24 من مهرجان "أيام قرطاج المسرحية"، التي تستمر حتى الـ10 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة 57 عرضًا من 28 دولة.
وقال المدير الفني للمهرجان، معز المرابط، إن "هذه الدورة ستكون استثنائية من حيث الحضور والبرنامج"، لافتًا إلى أن الدورة الحالية تهدف إلى "توسيع قاعدة جماهير الفن الرابع ودعم إشعاعه العالمي".
وستشمل الدورة 11 عرضًا ضمن المسابقة الرسمية، و24 عرضًا في قسم العروض الموازية، و18 عرضًا ضمن قسم مسرح العالم، و4 عروض ضمن قسم تعبيرات مسرحية في المهجر.
وتتضمن الدورة أيضًا تنظيم ورش تدريب على التمثيل وتقنيات الرقص والأداء الحركي والنقد المسرحي، إضافة إلى ندوة دولية بعنوان "المسرح وجمهوره"، وندوة علمية بعنوان "كونية أنطون تشيخوف: المجالات والامتدادات".
وتُقدم كل من الإعلامية السابقة في قناة "الحرة" الأمريكية سنية اليونسي، والفنانة المسرحية الأردنية دلال فياض، حفل الافتتاح، الذي يُقام على المسرح البلدي، الذي يتربع قلب العاصمة التونسية.
ويتابع جمهور أيام قرطاج المسرحية في اليوم الافتتاحي عرضا بعنوان "كتاب الأدغال" للمخرج الأمريكي روبرت ويلسون، على مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة.
ويشتمل برنامج الدورة على تكريم عدد من الفنانين التونسيين والعرب والأفارقة، الذين كانت لهم بصمتهم في المسرح، وهم وزير الثقافة التونسي الأسبق عبد الرؤوف الباسطي، والممثلة ناجية الورغي، والممثلة المصرية سوسن بدر، والثنائي اللبناني روجيه عساف وحنان الحاج، إلى جانب فنان العرائس المالي يايا كوليبالي.
وقال سيف الدين الفرشيشي، المكلف بتنظيم الدورة، إن الأخيرة ستجسد تضامن الفن الرابع مع القضايا الإنسانية وأبرزها القضية الفلسطينية، من خلال الملصق الذي جاء باللون الأسود، ومن خلال حضور فنانين فلسطينيين.