بعد عقدين.. "فضيحة البريد" في بريطانيا على وشك النهاية

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن "فضيحة البريد" وهي واحدة من "أسوأ" القضايا على مرِّ التاريخ البريطاني على وشك أن تنتهي، بعد معركة استمرت لعقدين من الزمن.

وتعود جذور "فضيحة البريد" إلى خلل في برنامج المحاسبة "Horizon"، الذي طورته شركة "Fujitsu"، حيثُ أُجبر مديرون فرعيون لمكاتب البريد على سداد آلاف الجنيهات الأسترلينية، بينما أُدين مئات المديرين بالسرقة زورًا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه ستتم تبرئة مئات المتهمين من مكاتب البريد الفرعيين؛ عقب الاحتجاج العام الذي أثاره برنامج الدراما "السيد بيتس ضد مكتب البريد".