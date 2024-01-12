بعد عقدين.. "فضيحة البريد" في بريطانيا على وشك النهاية
قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن "فضيحة البريد" وهي واحدة من "أسوأ" القضايا على مرِّ التاريخ البريطاني على وشك أن تنتهي، بعد معركة استمرت لعقدين من الزمن.
وتعود جذور "فضيحة البريد" إلى خلل في برنامج المحاسبة "Horizon"، الذي طورته شركة "Fujitsu"، حيثُ أُجبر مديرون فرعيون لمكاتب البريد على سداد آلاف الجنيهات الأسترلينية، بينما أُدين مئات المديرين بالسرقة زورًا.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه ستتم تبرئة مئات المتهمين من مكاتب البريد الفرعيين؛ عقب الاحتجاج العام الذي أثاره برنامج الدراما "السيد بيتس ضد مكتب البريد".
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "ستتم تبرئة وتعويض الأبرياء الذين تم توريطهم بسرعة"، في إشارة إلى أن تعويضًا بقيمة 75,000 جنيه إسترليني سيحصل عليه بعض المتضررين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "نحن نعتقد بشدة أن الأفراد والشركات سيحاسبون على واحدة من أكبر حالات الإجهاض القضائي التي شهدتها هذه البلاد على الإطلاق"، مضيفًا: "علينا أن نُجري تحقيقًا مستقلاً للحصول على الحقائق وتوضيحها ومن ثم اتخاذ إجراء بشأنها".
ونقلت الصحيفة عن وزير البريد كيفن هولينراك، قوله: "إن البلاد بأكملها توحدت من خلال برنامج دراما ITV، الذي أدى بطولته توبي جونز في دور آلان بيتس"، لكنه نفى أن يكون ذلك قد دفع الحكومة إلى التحرك.
وأوضح أن البلاد بأكملها "صدمت بما شاهدوه على شاشة التلفزيون، وهذا سهّل دفع الأمر إلى الأمام بسرعة أكبر، لكنني أعتقد أننا كنا سنصل إلى هذه النقطة في أي حال".
واعترف الوزير هولينراك بأن إلغاء مئات الإدانات سيشكل "أمرًا غير مسبوق"؛ وهو ما من شأنه أن يخلق خطرًا يتمثل في تبرئة بعض السارقين، ولتقليل المخاطر، سيُطلب من المبرئين التوقيع على إقرار يقسمون فيه أنهم لم يرتكبوا الجرائم؛ مما يعني أنه لا يزال من الممكن محاكمتهم في وقت لاحق، بحسب الصحيفة.
ويرأس قاضي المحكمة العليا المتقاعد السير وين ويليامز تحقيقًا في الفضيحة، ومن المتوقع أن ينشر توصياته في أواخر فصل الربيع المُقبل.