تربّع المطبخ المغربي على عرش العالمية في مسابقة رقمية نظمها حساب "بوبتي" على موقع إنستغرام.

وحقّق المطبخ المغربي إنجازاً كبيراً بفوزه النهائي على المطبخ المكسيكي، بعد جمع ما يقارب 2.5 مليون صوت طوال المنافسة.

@pubity Our fans voted for Moroccan cuisine as the ‘best cuisine in the world’ in a 60% vs 40% decision over Mexico. 🇲🇦 Millions of you voted! Thank you for being a part of the Pubity community and thank you to @Gordon Ramsay for announcing the winner! #RoadTo15Million #Pubity ♬ original sound - Pubity

وتم الإعلان عن الفائز، مساء أمس الثلاثاء، بالتعاون مع الشيف العالمي "غوردون رامزي"، الذي أثنى على التنوع والنكهات الفريدة للمطبخ المغربي.

ويتكون المطبخ المغربي من مجموعة متنوعة من النكهات والروائح المدهشة، ويستمد أصالته من مزيج من تقاليد الطهي البربرية والعربية والأندلسية.

ومن أشهر الأطباق المغربية: الكسكس، والطاجين، والبسطيلة، والطنجية، والمروزية، والرفيسة وغيرها. وتستقطب هذه الأطباق المميزة عشاق الطهي حول العالم.

"مزيد من الترويج"

وقال المرشد السياحي بمدينة مراكش والفاعل بالقطاع السياحي، جمال السعدي، إن فوز المطبخ المغربي بهذه الجائزة يؤكد أن الطهي المغربي يتوفر على بضع خصائص تجعله متفرداً أكثر من غيره.

وأضاف السعدي في تصريح لـ"إرم نيوز"، الطبخ المغربي بات يحظى بشهرة واسعة بفضل مجموعة من العوامل، مشيراً إلى أن المرشد السياسي يسهم بفضل الجولات التي يقوم بها مع الوفود السياحية الأجنبية في التعريف بالمطبخ المغربي وتوابله الزكية.

ورغم ذلك، يستطرد المتحدث، فإن المطبخ المغربي باعتباره ثقافة مادية بحاجة إلى المزيد من الترويج بالنظر إلى تنوعه الكبير.