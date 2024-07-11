السلطات المصرية تكشف حقيقة تخدير واختطاف طفلة (فيديو)

كشفت السلطات الأمنية بمصر حقيقة فيديو أثار الذعر في قلوب المصريين خلال الساعات الماضية، بعد ظهور سيدة ترتدي النقاب، وتختطف طفلة من أمام منزلها بعد أن خدَّرتها.

وفحصت وزارة الداخلية الفيديو المتداول الذي يظهر خلاله السيدة، وهي تطرق بابًا، وتطلب من صاحبة البيت كوبًا من الماء، وبعد ذلك توارت أمام المنزل، إلى أن خرجت طفلة من الداخل، لِتخدّرها من خلال رشها بمادة معينة، لتفقد الطفلة الوعي ومن ثم تختطفها.

وبينت الأجهزة الأمنية أن الفيديو قديم، ولكن تم تداوله خلال الساعات الماضية لسبب مجهول.

خطف الاطفال . حسبي الله ونعم الوكيل. Posted by ‎محمد صبحي‎ on Tuesday, July 9, 2024

وقال معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي إن "الفيديو ما هو إلا مشهد تمثيلي، بينما طالب آخرون بمحاسبة مصور المشهد، وكل من شارك في تمثيله، لكونه يبث الرعب في قلوب المواطنين".