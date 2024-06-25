هل يجب على طفلك مشاركة أغراضه مع الآخرين؟

الأطفال الصغار ليسوا على استعداد للمشاركة

ويشير الخبراء إلى أن الأطفال الصغار لا يعرفون أنهم أشخاص منفصلون وفرديون، بل يختبرون هذه الفكرة من خلال تحقيق الشعور بالملكية: "أنا أملك، إذن أنا موجود".

وعندما يتمسك الأطفال بأغراضهم أو ألعابهم، فإنهم لا يتصرفون بأنانية، بل يصبحون علماء يختبرون فرضية أنهم أفراد، والعالم هو مختبرهم، وكأن العالم ملكهم.

أضف إلى ذلك، أن الأطفال الصغار لا يفهمون بعد أن الأشياء يمكن أن تنتمي إلى أشخاص آخرين أيضاً، وأنها ليست لهم فقط.

وعلاوة على ذلك، فإن الأطفال الصغار لا يمتلكون "مفهوما" بعد. لذلك، فإن التخلي عن أي شيء بالنسبة لهم يعني التخلي عنه للأبد. حتى أخذ الأدوار بشكل منظم، يمكن أن يكون بمثابة تشويش ذهني كبير لهم خصوصا وأنه ليس لديه أي إحساس بالوقت.

وفي النهاية، يؤكد الخبراء على أن الطفل قد يصبح مستعدا لمشاركة ممتلكاته عندما يبلغ سن الثالثة، وأن محاولة اقناعه بالمشاركة قبل هذا الوقت يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، حيث قد تستمر أنانيته وقتا أطول.