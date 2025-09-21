التحقيق في مقتل سارق دراجة برصاص الشرطة الهولندية

قالت الشرطة الهولندية، اليوم الأحد، إن رجال شرطة هولنديين أطلقوا النار وقتلوا رجلاً يُعتقد أنه سرق دراجة كهربائية في روتردام، فيما فُتح تحقيق بملابسات تصرف رجال الأمن.

وأفادت الشرطة، في منشور على موقع إكس، بأن الحادث وقع بالقرب من مطعم للوجبات السريعة في ضاحية كابيلا آن دن آيسل، حيث توفي المشتبه به في موقع الحادث، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

أخبار ذات علاقة من علم فلسطين إلى البطيخ.. ما قصة النائبة التي هزت برلمان هولندا؟

ووفقاً لوكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي"، يُعتقد أن الرجل سرق دراجة فات بايك، وهي نوع من الدراجات الكهربائية ذات الإطارات الضخمة، باستخدام سلاح ناري.

وتم إرسال عناصر الطوارئ إلى مكان الحادث، بما في ذلك طائرة مروحية. وفُتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصرف رجال الشرطة الذين شاركوا في العملية.