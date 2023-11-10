وفاة رائد الفضاء فرانك بورمان قائد مهمة "أبولو 8"

توفي عن 95 عامًا رائد الفضاء فرانك بورمان، قائد مهمة "أبولو 8" الشهيرة التي تم خلالها الدوران حول القمر للمرة الأولى على الإطلاق، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الخميس.

وقال رئيس ناسا بيل نيلسون، في بيان، إنّ "بورمان كان بطلًا أمريكيًّا".

وأشارت ناسا إلى أنّ الرائد في الاستكشافات الفضائية توفي الثلاثاء في مونتانا.

بدأ بورمان الذي كان مولعا بالطيران، حياته المهنية كضابط في القوات الجوية الأمريكية.

وأوضح نيلسون أنّ "خبرة بورمان الاستثنائية دفعت (ناسا) لاختياره ضمن ثاني مجموعة من رواد الفضاء لديها".