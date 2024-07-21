في ظهور نادر، شوهد بلانكيت نجل مايكل جاكسون، الذي يُعرف الآن باسم "بيجي" بمتجر Target المحلي في لوس أنجلوس، يوم أمس السبت.

وظهر أصغر أبناء نجم البوب، 22 عامًا، وهو يرتدي قميصًا أسودَ يحمل صورة "حرب النجوم" مع سروال قصير رياضي، في أثناء تجوله في ممرات المتجر.

واشترى بلانكيت لعبة "ماين كرافت" ومعقمًا لليدين ومعجون أسنان ومناديل كلينكس قبل الخروج، ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن الابن الأصغر لملك البوب يعشق الألعاب، ويقود سيارة تيسلا أرجوانية زاهية.

ويبدو أن بيجي من المعجبين بسلسلة أفلام "حرب النجوم"، خصوصا أنه ظهر بقميص مماثل في مارس الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سخرت المغنية الأمريكية الشهيرة جانيل موناي من ملك البوب ​​وابنه على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إعادة تمثيل صورة شهيرة لجاكسون من عام 2002، التي حمل فيها طفله البالغ من العمر 10 أشهر من أعلى الشرفة.

وفي منشورها حملت موناي كلبا روبوتيا من شرفة فندقها، إلا أنها سارعت إلى حذف الصورة بعد أن تلقت ردود فعل عنيفة من معجبي جاكسون، الذين رفضوا سخريتها من ملك البوب، الذي توفي عن 50 عامًا في يونيو 2009.