مصر تعلن القبض على قتلة أحد مواطنيها في إيطاليا
كشفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، عن القبض على قتلة أحد مواطنيها ويدعى محمد إبراهيم منصور، في إيطاليا.
الدافع وراء عملية القتل هو خلافات شخصية بين المجني عليه وأسرة والدة طفلته الإيطالية
وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: "في إطار جهود القطاع القنصلي بوزارة الخارجية في متابعة تطورات قضية المواطن محمد إبراهيم منصور الذي تعرض لحادث قتل في إيطاليا، أفادت القنصلية العامة في ميلانو بأنه تم إلقاء القبض على الجناة".
ووفقًا لنتائج التحقيقات التي نشرتها الوزارة، فقد تبين أن الدافع وراء عملية القتل هو خلافات شخصية بين المجني عليه وأسرة والدة طفلته الإيطالية، وأنه جار البحث عن مزيد من المشتبه في تورطهم في الجريمة.
وأعلنت الوزارة متابعة سير التحقيقات حفاظًا على حقوق المواطن وضمانًا لسرعة عودة جثمانه.