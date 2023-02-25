مصر تعلن القبض على قتلة أحد مواطنيها في إيطاليا

ووفقًا لنتائج التحقيقات التي نشرتها الوزارة، فقد تبين أن الدافع وراء عملية القتل هو خلافات شخصية بين المجني عليه وأسرة والدة طفلته الإيطالية، وأنه جار البحث عن مزيد من المشتبه في تورطهم في الجريمة.

وأعلنت الوزارة متابعة سير التحقيقات حفاظًا على حقوق المواطن وضمانًا لسرعة عودة جثمانه.