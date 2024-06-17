مدفونة منذ 500 عام.. العثور على هياكل عظمية لأطفال في البيرو (صور)

اكتشف علماء الآثار في البيرو مدفنين فيهما هياكل عظمية لطفلين عاشا في القرن السادس عشر، مع أدلة على إصابتها بمرض الجدري.

وأظهرت الدراسة التي أجريت على الهياكل العظمية التأثير المدمر للجدري في الفترة الاستعمارية المبكرة، ما قد يحمل معلومات أساسية عن أقدم الأمراض المعدية المرتبطة بالاستعمار الأوروبي، وفقًا للباحثين.

وكشفت الحفريات الأثرية الأخيرة في هوانتشاكو، وهي بلدة صيد صغيرة تقع على الساحل الشمالي الغربي لبيرو، عن مقبرة مرتبطة بكنيسة استعمارية كانت واحدة من أقدم الكنائس في المنطقة، بناها الإسبان بين عامي 1535 و1540.