بعد انتهاء "واقعة النصب".. هاني شاكر يوجه رسالة للبحرين

وقال شاكر إن المتعهد المشكو في حقه ليس مواطناً بحرينياً، ولا يمثل إلا نفسه.

ونشر شاكر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة له قبل مغادرة البحرين، وعلق قائلاً: "قبل مغادرتي أرض مملكة البحرين الحبيبة لا يسعني إلا أن أشكر الشعب البحريني على حسن الاستقبال، والحب الظاهر في العيون، منذ وصولنا وحتى المغادرة".

وأضاف: "كما أحب أن أشكر معالي وزيرة السياحة السيدة فاطمة الصيرفي على اهتمامها وإعطاء التوجيهات اللازمة للجهات المسؤولة، وأخص بالشكر هيئة البحرين للسياحة والمعارض على تحركها السريع واتخاذ كل الإجراءات والضمانات التي تضمن حقي من المتعهد المشكو في حقه، الذي لم يلتزم بشروط التعاقد".