غفت عيناه على الشاطئ فعثر عليه وسط البحر بعد 19 ساعة (فيديو)

رصدت سفينة الصيد وانلي برينسيس 168في السابع من يوليو شيئا غريبا في الماء على بعد أميال قليلة من الشاطئ، عندما كانت متجهة إلى ميناء نيو تايبيه غرب تايوان.

وبحسب موقع "أوكسيدنتال" اقتربت السفينة من الجسم الغريب، ليتضح أنه رجل جالس بعجلة سباحة ملونة مخصصة للأطفال.

وفي مقطع فيديو انتشر على الإنترنت منذ ذلك الحين، يمكن رؤية أفراد طاقم السفينة، وهم يلقون بطوق النجاة للرجل العالق، ثم يسحبونه إلى القارب قبل إعادته إلى الميناء واستدعاء خدمات الطوارئ.

وعلى الرغم من الضعف والجفاف الواضحين على ملامحه، بدا الرجل البالغ من العمر 58 عامًا بصحة جيدة، وهو أمر مفاجئ بعض الشيء نظرًا لأنه كان يطفو في الماء لمدة 19 ساعة قبل أن يكتشفه قارب الصيد بالصدفة.

وأخبر الرجل طاقم الإنقاذ أنه وجد نفسه في مأزق "غريب" بعد أن قفز في مياه "نيو تايبيه" بعجلة سباحة ليبرد نفسه بعد يوم حار في العمل، وذلك بعد تناول بعض المشروبات الكحولية، ويُزعم أن اهتزاز البحر تسبب بدخوله في نوم عميق في أثناء الاسترخاء.

ويتذكر الرجل أنه نزل إلى الماء حوالي الساعة 6 أو 7 مساءً في السادس من يوليو، ليستيقظ بعد ساعات في البحر المفتوح، بعيدًا عن الشاطئ.

وزعم الرجل التايواني أنه حاول الصراخ طلبًا للمساعدة، لكنه كان بعيدًا جدًا في البحر لدرجة أن أحدًا لم يسمعه، لذلك ظل يطفو على سطح الماء طوال الليل وحتى اليوم التالي، إلى أن رصدته سفينة وانلي برينسيس 168 عند الساعة 1:30 ظهرًا.

وقالت إدارة الإطفاء في تايبيه إنه تم نقل الرجل إلى مستشفى تايبيه، حيث أجرى الأطباء بعض الفحوصات، وأخرجوه بعد فترة وجيزة، بعد التأكد من سلامته.