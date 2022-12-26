بريطانيا.. لماذا لم تنضم الأميرة آن لاحتفالات العائلة المالكة بالكريسماس؟

ووفقًا لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، لم تنضم الأميرة آن البالغة من العمر 72 عامًا إلى احتفالات شقيقها الملك تشارلز وعائلته وولديها زارا تيندال وبيتر فيليبس وبقية أفراد العائلة في الاحتفالية السنوية؛ بسبب معاناتها من البرد.

وأشارت التقارير إلى أن الأميرة أصيبت بالبرد وهي تأخذ قسطًا من الراحة، لذا لم تتمكن من حضور خدمة الترنيم في كنيسة وستمنستر آبي والتي حضرها جميع أعضاء العائلة المالكة، باستثناء الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

ورغم ذلك، رجحت بعض التقارير أن السبب وراء عدم حضور الأميرة آن ربما يرجع إلى تضارب في الجداول الزمنية الخاصة بالارتباطات الملكية وليس المرض، إذ حضرت آن معرض لندن الدولي للخيول أخيرًا، لذا لم تستطع تقديم خدمة الترنيم الاحتفالية.

يُذكر أن الأميرة آن هي أحد أفراد العائلة المالكة الأكثر مشاركة في الارتباطات الملكية، وفيما يتعلق بالزيارات والواجبات الرسمية، فقد نفذت بالفعل 214 ارتباطًا هذا العام وحده.

وكان انضم الملك تشارلز وزوجته كاميلا والأمير وليام وكيت ميدلتون وأطفالهما "جورج وشارلوت ولويس" إلى قداس عيد الميلاد الصباحي.