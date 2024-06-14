وفاة السيناريست السوري فؤاد حميرة عن 59 عاما
توفي، اليوم الجمعة، السيناريست السوري فؤاد حميرة، عن عمر 59 عاماً، إثر أزمة قلبية في القاهرة، بحسب ما تداول أصدقاء ومقربون من حميرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب النقيب وائل الخطيب عبر حسابه على "فيسبوك": وفاة الصديق الطيب والثائر الحر الأستاذ الكاتب السوري الأستاذ فؤاد حميرة.. صانع أجمل وأحلى الشخصيات في الدراما السورية.. من أعماله غزلان في غابة الذئاب، حصرم شامي، يوم ممطر آخر، شتاء ساخن، رجال تحت الطربوش.. الله يرحمك يا رب".
وكتب جوان بهلوي: "رحل فؤاد حميرة، رحل ذلك القلم المبدع الجريء، مات الغزال وبقيت الغابة مليئة بالذئاب، والشتاء القادم سيكون بارداً لروحك السلام".
ونعى عدنان عبد الرزاق حميرة قائلا: "خبر فجيعة فؤاد حميرة في ذمة الله ظننتك تمزح صباح اليوم"ايوووووه ....ده الموت حلو يا ولاد" ما اوجع أن أنعيك يا صاحبي".