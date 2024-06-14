وفاة السيناريست السوري فؤاد حميرة عن 59 عاما

توفي، اليوم الجمعة، السيناريست السوري فؤاد حميرة، عن عمر 59 عاماً، إثر أزمة قلبية في القاهرة، بحسب ما تداول أصدقاء ومقربون من حميرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب النقيب وائل الخطيب عبر حسابه على "فيسبوك": وفاة الصديق الطيب والثائر الحر الأستاذ الكاتب السوري الأستاذ فؤاد حميرة.. صانع أجمل وأحلى الشخصيات في الدراما السورية.. من أعماله غزلان في غابة الذئاب، حصرم شامي، يوم ممطر آخر، شتاء ساخن، رجال تحت الطربوش.. الله يرحمك يا رب".