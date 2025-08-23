مصرع 8 أشخاص جراء سيول جارفة شمال وشرق اليمن (صور وفيديو)

لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم، بينهم أطفال، وأصيب آخرون في عدد من محافظات شمال وشرق اليمن جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، على ما ذكر مسؤولون ومصادر محلية وسكان اليوم السبت.

أخبار ذات علاقة تحذيرات عاجلة للسكان.. أمطار غزيرة وسيول تجتاح عدن (فيديو)

وتُعتبر السيول الجارفة، التي تشهدها عدن، الواقعة على ساحل خليج عدن وبحر العرب في جنوب البلاد، هي الأولى منذُ أكثر من 4 عقود، ولم تعرفها المدينة منذُ عام 1982.

وقالت مصادر محلية بمحافظة حجة بشمال غرب البلاد، إن 3 أطفال أشقاء تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا توفوا اليوم السبت جراء انهيار منزلهم، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وأشارت إلى أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدة مناطق بحجة ألحقت دمارا واسعا في منازل وممتلكات مئات النازحين بمنطقة عبس غربي المحافظة.

وأكدت مصادر محلية وسكان في محافظة شبوة بجنوب شرق اليمن مساء يوم أمس الجمعة وفاة أب وابنه غرقا في مياه السيول الجارفة في مديرية عسيلان شمال غربي المحافظة الغنية بالنفط.

وجاءت حادثة وفاة الأب وابنه، بعد ساعات من وفاة طفلين وشاب في حوادث غرق بالمحافظة وفي حضرموت المجاورة، ليرتفع عدد وفيات الغرق بمياه السيول في محافظتي شبوة وحضرموت إلى 5 حالات خلال 48 ساعة.