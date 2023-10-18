جيجي حديد وعائلتها يضطرون لتغيير أرقام هواتفهم بعد تهديدهم بالقتل

قالت مصادر مقربة من عائلة حديد لموقع TMZ المهتم بأخبار المشاهير، إن عارضة الأزياء جيجي وعائلتها تلقوا تهديدات بالقتل، بعد تقديمهم الدعم للفلسطينيين من خلال صفحاتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المصادر أن جيجي ووالدها وشقيقيها أنور وبيلا، اضطروا مؤخرا لتغيير أرقام هواتفهم الخاصة، بعد تعرضهم لسلسة من التهديدات الخطيرة.

وأشار المصدر إلى أن جيجي وعائلتها استقبلوا رسائل تهديد عبر صفحاتهم في السوشيال ميديا وبريدهم الإلكتروني، قبل أن يصل الأمر للمكالمات الهاتفية.

وأكد المصدر أن رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد، يفكر حاليا بتقديم بلاغ لمكتب التحقيقات الفدرالي، للتعرف على هوية المهددين، وإنزال العقوبة المستحقة بهم.

وكانت جيجي ووالدها محمد حديد شاركا عدة منشورات لدعم الفلسطينيين في أعقاب حرب إسرائيل وغزة.

وقالت جيجي في أحدث منشوراتها "لا علاقة للديانة اليهودية في الطريقة التي تُعامل فيها الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين".

وتابعت، وفق تعبيرها: "أن إدانة الحكومة الإسرائيلية لا يعد معاداة للسامية، كما إن دعم الفلسطينيين لا يعني دعم حماس".

وفي وقت سابق، كانت جيجي شاركت متابعيها الذين يبلغ عددهم نحو 80 مليونا بمنشور قدمت من خلاله تعاطفها مع المدنيين الذي راحوا ضحية الحرب الأخيرة، قائلة "أتعاطف مع الأبرياء الذين راحوا ضحية هذا الصراع، خاصة الأطفال منهم".

وأضافت "بينما لدي أحلام وآمال للفلسطينيين، إلا أن أيًّا منها لا يتضمن أذية أي شخص يهودي".