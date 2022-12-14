خبيرة تغذية: تناول موزة يوميا يمنع النوبة القلبية

وأوضحت لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية الأربعاء، أن ارتفاع ضغط الدم يعتبر حالة شائعة في العالم، إلا أن الكثيرين من المصابين لا يدركون هذه الحقيقة لأنه غالبًا لا تظهر عليهم الأعراض في المراحل المبكرة للمرض.

وقالت ويلكينسو: "إذا تركت هذه الحالة دون علاج يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية، لأن ارتفاع ضغط الدم يضع ضغطًا إضافيًا على الأعضاء مثل الأوعية الدموية والقلب وحتى الدماغ".

وأضافت: "مثل العديد من الحالات، يعد النظام الغذائي أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم، وعلى وجه التحديد فإن تناول الكثير من الملح هو السبب الرئيس، ولكن بالطريقة نفسها التي يمكن أن يتسبب بها النظام الغذائي في ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يساعد أيضًا في علاجه".