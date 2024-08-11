كشف الفنان المصري محمد رمضان عن سر صداقته مع مواطنه رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، مشيرًا إلى أن هناك أشياء عديدة تجمع بينهما مثل أنهما "صعايدة وجوزائيين".

وشارك رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام" من آخر حفلة أحياها، وحرص ساويرس على حضورها، وحيا رمضان رجل الأعمال.

وتحدث رمضان عن صداقته مع ساويرس، قائلًا: "سر صداقتنا أنا ونجيب ساويرس هو أننا اتنين مصريين واتنين جوزائيين واتنين صعايدة رجاله، وأفتخر به هو وكل مصري ناجح".

وتجمع رمضان وساويرس علاقة صداقة قوية منذ سنوات، حيث يحرص ساويرس دائمًا على الدفاع عن رمضان في الانتقادات التي يواجهها.

وتعرض رمضان مؤخرا، لانتقادات بعد نشره صورا له وهو يرقص في بروفة حفله الغنائي في الساحل الشمالي، متجاهلاً وفاة 4 منتجين مصريين في حادثة مروعة.

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ووجهت سهام الانتقاد إلى رمضان، كونه أحد الممثلين الذين عملوا مع المنتجين الأربعة في عدة أعمال، أبرزها "البرنس"، الذي يعد أحد أهم أعمال رمضان.

ونشر رمضان الصور عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلق عليها قائلاً: "من البروفة الأخيرة لأقوى حفل في الساحل، ثقة بالله الحفلة هتولع باربكيو".