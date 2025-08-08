حقيقة إحراج أحمد عبد العزيز لمعجب حاول مصافحته

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، بعد أن ظهر الفنان المصري أحمد عبد العزيز وهو يتجاهل مصافحة أحد المعجبين خلال حضوره المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، ما دفع كثيرين لاتهامه بالتعالي، وتداول تعليقات من بينها: "العظمة لله يا فنان".

الفيديو، الذي انتشر بسرعة خلال الساعات الماضية، أظهر شابًا يمد يده لمصافحة الفنان، بينما واصل الأخير السير متجاوزًا الموقف، في مشهد فُسّر على أنه رفض متعمد، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات الحادة ضده.

وفي أول تعليق له على الواقعة، أوضح أحمد عبد العزيز في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه لم يكن يقصد تجاهل الشاب، قائلاً: "كنت متجهًا إلى مركز الإبداع ومتأخرًا عن موعدي بنحو 10 دقائق، ورأيت الشاب فظننت أنه يفسح لي الطريق، ولم أدرك أنه كان يمد يده للسلام".

مضيفًا: "من المستحيل أن أرفض مصافحة أي معجب، فالناس القريبة مني تعرف أنني أحرص على الوقوف والتقاط الصور مع جمهوري مهما تأخرت".

وتابع: "لا يمكن أن أرفض طلب أي شخص من جمهوري، وأي شخص يعرفني يدرك ذلك جيدًا".

يُذكر أن آخر أعمال أحمد عبد العزيز كان مسلسل "فهد البطل" الذي عُرض في موسم رمضان 2025، وشارك في بطولته الفنان أحمد العوضي.