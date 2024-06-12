موجة حر شديدة تجتاح أغلب الدول العربية

تواجه إحدى عشرة دولة عربية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، موجة حر شديدة، تستمر على مدار أيام، وسط تحذيرات رسمية من "ظروف مناخية صعبة"، وحرائق غابات.

التوقعات تمس 12 دول هي السعودية ومصر والعراق والكويت وقطر والإمارات والأردن وفلسطين وسوريا وليبيا والمغرب، وتونس وسط مخاوف من حرائق الغابات جراء ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق. وفق "الأناضول".

"طقس صعب" بالسعودية

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء، عبر حسابها بمنصة "إكس"، درجات الطقس الأعلى حرارة اليوم بالمملكة، وسجلت في الدمام 48 درجة مئوية، والإحساء 47، وعرفات 46، والعاصمة الرياض 45.