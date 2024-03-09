وسط أنباء عن ضحايا.. حريق يلتهم مبنى في طهران (فيديو)

اندلع حريق واسع النطاق في مبنى يتألف من 5 طوابق بشارع كريم خان في طهران، اليوم السبت، وسط أنباء عن وجود ضحايا بين سكان المبنى.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بلدية طهران، جلال ملكي، قوله إن "حريقًا كبيرًا اندلع في مبنى مكون من 5 طوابق في منطقة كريم خان في طهران".