وسط أنباء عن ضحايا.. حريق يلتهم مبنى في طهران (فيديو)
اندلع حريق واسع النطاق في مبنى يتألف من 5 طوابق بشارع كريم خان في طهران، اليوم السبت، وسط أنباء عن وجود ضحايا بين سكان المبنى.
ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بلدية طهران، جلال ملكي، قوله إن "حريقًا كبيرًا اندلع في مبنى مكون من 5 طوابق في منطقة كريم خان في طهران".
وأضاف ملكي أنه "قبل دقائق من اندلاع حريق كبير في أحد المباني عند تقاطع حافظ في كريم خان، تم إبلاغ إدارة الإطفاء، وتم إرسال فرقة إطفاء لإنقاذ الأرواح"، مبينًا أنه "سيتم الإعلان عن معلومات إضافية قريبًا".
من جانبه، قال موقع "الأخبار العاجلة" الإيراني إن الحريق أودى بحياة شخصين، فيما أصيب عدد من الجرحى، وفق إحصائية أولية.