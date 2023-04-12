"الصحة العالمية" تعلن تسجيل أول وفاة بإنفلونزا الطيور في الصين

أعلنت منظّمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، أن امرأة توفيت في الصين جراء إصابتها بإنفلونزا الطيور (H3N8) وهو فيروس ينتشر، منذ العام 2002، ولم يسفر من ذي قبل عن أي وفاة.

ورُصد فيروس (H3N8) للمرة الأولى في قارة أمريكا الشمالية، ومن المعروف أنه ينتقل إلى الخيول والكلاب وأسود البحر.

وسبق أن سُجّلت إصابتان بشريتان غير مميتتين به في الصين في نيسان/أبريل وأيار/مايو من العام 2022.