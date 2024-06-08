احتفالا بالنورمندي.. المحارب القديم يتزوج عشيقته التسعينية

يحتفل المسن الأمريكي هارولد تيرينس البالغ 100 عام، اليوم السبت، بزواجه من خطيبته جين سويرلين (96 عامًا) شمالي غرب فرنسا.

وتقام مراسم زفاف المحارب القديم، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، في بلدة كارينتان ليه ماريه الواقعة في مقاطعة مانش.

وقال رئيس البلدية جان بيار لونور لوكالة فرانس برس "يشرفنا جدًا أن يكون تيرينس اختار الزواج هنا، في كارينتان التي كانت في حزيران/يونيو 1944 نقطة الالتقاء بين قوات الحلفاء التي أُنزِلَت على شاطئي يوتا وأوماها".

ويقيم المحارب القديم احتفالًا صغيرًا مع عدد محدود من أفراد عائلته وأصدقائه بعد انتهاء مراسم الزواج.