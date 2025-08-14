13 وفاة و21 حالة عمى بكحول مغشوش في الكويت

توفي 13 شخصًا وأصيب العشرات في الكويت بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة تحتوي على الميثانول، أغلب الضحايا من الوافدين الآسيويين.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان، إنها تعاملت مع 63 حالة تسمم كحولي ناتج عن مشروبات ملوثة بـ (الميثانول)، أسفرت عن 13 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن 51 حالة تطلبت غسيلًا كلويًّا عاجلًا، و21 حالة عمى أو تأثر بالبصر، و31 حالة احتاجت إلى تنفس صناعي.

وأوضحت أن الحادثة بدأت يوم السبت الماضي، وأن جميع الضحايا المتوفين والمصابين بأعراض التسمم الكحولي، ينتمون لجنسيات آسيوية.

وتستضيف الكويت نحو 2.5 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، يتصدرهم الهنود والبنغال.

ويعتمد تصنيع الكحول المغشوش، على خلط الماء بمادة الميثانول، للحصول على مشروب فعال ومنخفض التكلفة، دون مراعاة المخاطر الصحية التي يتسبب بها.