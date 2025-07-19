مقتل امرأة دهسا على شاطئ تركي (فيديو)

لقيت امرأة كانت تستجم على أحد الشواطئ في تركيا مصرعها دهسًا تحت جرافة كانت تنظف المكان.

وقالت وسائل إعلام تركية إن سائق الجرافة التابعة للبلدية في منطقة "أبانا"، المطلة على البحر الأسود في شمال البلاد، لم يشاهد المرأة الممدّدة على الرمل.

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ووجد فريق الإسعاف، الذي وصل إلى الموقع، المرأة قد فارقت الحياة في مكانها، فيما عثرت الشرطة على هاتفها المحمول محطَّمًا تحت الجرافة.

وتُجري الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادثة، وسط ترجيحات أولية بأن تشابه لون جسد الضحية مع الرمل حال دون ملاحظة سائق الجرافة لوجودها.

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فقد كانت الضحية تستجم على الشاطئ، وقد استلقت على الرمل من دون كرسي شاطئ، وتحت الشمس مباشرة من دون مظلة.

وتبين أن المرأة التي لم تعرف هويتها في البداية، في الـ 65 من عمرها، وتدعى "نرجس أجار".