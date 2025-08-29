المفوضية الأوروبية: أمامنا 30 يوما للتوصل إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي
إمينيم ينتقد دونالد ترامب: "يعيش في واقع بديل"

مغني الراب الأميركي إمينيمالمصدر: AP
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 6:48 ص

أعاد مقطع قصير لمغني الراب الأميركي إمينيم، انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إحياء الجدل حول انتقاداته الحادة للرئيس دونالد ترامب وأنصاره.

المقطع، الذي يعود إلى مقابلة أجراها مع مجلة Complex، العام 2017، أثناء الترويج لألبومه "Revival"، أظهر إمينيم وهو يصف ترامب بأنه "يغازل قاعدته الشعبية" رغم أنه لا يهتم بمصالحها، متسائلًا: "كيف تشعر الطبقة البيضاء المتوسطة بالانتماء إلى ملياردير لم يعرف الكفاح يومًا في حياته؟".

وأضاف إمينيم أن ترامب "تهرّب من الخدمة العسكرية بذريعة واهية، وأثبت من خلال قراراته الاقتصادية أنه لا يخدم الطبقة المتوسطة"، مؤكدًا أن استمرار تأثيره على مؤيديه يعود إلى "غسل أدمغتهم ليعتقدوا أن شيئًا عظيمًا سيحدث، بينما لا يحدث شيء في الواقع". وختم قائلًا إن ترامب "يعيش في واقع بديل يغيره بما يناسبه".

وكان الفنان قد وجّه انتقادات مباشرة لترامب خلال فترة ولايته الأولى، سواء عبر أغانيه مثل No Favor مع بيغ شون، أو من خلال أدائه الشهير في حفل جوائز BET، العام 2017، بأغنية الراب الحرة The Storm، التي أعلن فيها رفضه القاطع لأي من معجبيه الذين يؤيدون ترامب.

ورغم أنه عبّر، لاحقًا، في أغنية The Ringer، العام 2018 عن بعض الندم على صياغة إنذاره القاسي لمؤيدي ترامب، إلا أنه شدد على أنه لم يكن يومًا من أنصاره.

وخلال الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، أيّد إمينيم نائبة الرئيس كامالا هاريس في تجمع انتخابي بمدينة ديترويت، حيث دعا الناخبين إلى عدم الخوف من التعبير عن آرائهم، مؤكدًا أن هاريس "تدعم مستقبلًا تُصان فيه الحريات وتُحافظ عليها".

 

