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نقابة فناني سوريا تُعيد تشكيل فروعها في 5 محافظات (صور)

نقابة فناني سوريا تُعيد تشكيل فروعها في 5 محافظات (صور)
نقابة الفنانين السوريينالمصدر: متداولة
مصطفى القياس
مصطفى القياس
30 يوليو 2025، 6:37 م

قررت نقابة الفنانين السوريين إعادة تشكيل فروعها في خمس محافظات رئيسة، وهي دمشق وحلب وحمص وحماة وطرطوس، في خطوة تستهدف تعزيز العمل النقابي وتفعيل الحضور الفني على امتداد سوريا.

وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الدوري للنقابة مساء الثلاثاء، فقد بحث أعضاء مجلس النقابة آليات تحديث البنية الإدارية وتطوير التواصل بين الفنانين والمؤسسات الثقافية، بما يتلاءم مع "المتغيرات الحالية واحتياجات الوسط الفني السوري المتنامية في العهد الجديد عقب سقوط حكم الأسد"، وفق ما نقلت وسائل إعلام سورية.

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وأعلنت النقابة عبر صفحتها على فيسبوك تشكيل مجالس الفروع كالآتي:

دمشق

ترأست تماضر غانم المجلس، وضمَّت سيمون خوري، سليم شامية، أحمد الحلبي، تيسير علي.

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حلب

تولّى رئاسة المجلس صلاح الخالدي، بعضوية أنس سرو، جهاد بيازيد، ماهر يازجي، حمدي الشاطر.

 

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حماة

يوسف شموط رئيساً للفرع، بعضوية فادي صباغ، إحسان خضور، نادية محمود، معمر السعدي.

 

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حمص

يرأسه أمين رومية، وضم المجلس طلحت مهرات، حسام نمرة، عتاب العيسى، مروان غربية.

 

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طرطوس

اختير بشر عيسى رئيساً، وضمَّ عضوية أيمن عيوش وشذى طعمة.

 

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وأكدت مصادر إعلامية سورية مطلعة أن الفروع الجديدة ستمكّن النقابة من دعم المشروعات الفنية المحلية، وتوفير بيئة حاضنة للإبداع، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات التي تُثري المشهد الثقافي السوري.

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