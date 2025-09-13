القبض على رجل أعمال فرنسي ونجله بتهمة سرقة مشغولات ذهبية في مصر

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم السبت، القبض على رجل أعمال فرنسي ونجله؛ بعد اتهامهما بسرقة نحو 11 كيلوغراما من المشغولات الذهبية من داخل مصنع لصناعة المجوهرات بمدينة العبور الصناعية بمحافظة القاهرة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تلقت الشرطة بلاغا يوم الخميس الماضي من صاحب المصنع المصري، بعد اكتشاف السرقة أثناء جرد المخزون. وعلى الفور، شُكّل فريق بحث أمني لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة.

وخلال تحقيق مكثف استمر يومين، تمكنت الشرطة من ضبط المتهمين جان بيير دوبوا (55 عاما) ونجله (28 عاما) اللذين اعترفا بنقل المسروقات إلى مصنع آخر مملوك للأب في المنطقة الصناعية.

وأعلنت وزارة الداخلية استعادة المشغولات الذهبية جميعها، المقدرة قيمتها بنحو 20 مليون جنيه مصري.

وأظهرت التحريات أن دوبوا، وهو صاحب شركة فرنسية متخصصة في تصدير المجوهرات وشريك في المصنع منذ عام 2022، وصل إلى مصر قبل أسبوعين بتأشيرة عمل برفقة نجله الذي يعمل مساعدا له.

واستغل الاثنان معرفتهما بتفاصيل المصنع لتنفيذ السرقة ليلا باستخدام مفاتيح داخلية.

وأوضحت التحقيقات أن المسروقات كانت تضم أساور وقلائد ذهبية عيار 21، وكان الهدف من نقلها إلى مصنع دوبوا محاولة بيعها في السوق السوداء أو تصديرها إلى فرنسا.