بسبب الحرارة العالية.. اختصار خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الحرام

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين الشريفين، عن صدور توجيه بتخفيف وتقصير مدة خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين، لتكون في حدود 15 دقيقة، بالتزامن مع بدء فصل الصيف وارتفاع كبير في الحرارة.

وقالت الرئاسة في بيان، إن التوجيه شمل أيضاً تأخير الأذان الأول؛ لتكون المدة بينه وبين الأذان الثاني 10 دقائق.

ويسري التوجيه من خطبة اليوم الجمعة، وحتى نهاية فصل الصيف، حيث شهد المسجد الحرام اختصاراً للخطبة بالفعل.

وقال الشيخ ياسر الدوسري، من على المنبر في المسجد الحرام: "حجاج بيت الله، أيها المصلون، ألا وإنما يجري بالمسجد الحرام في هذه الأيام من اختصار للخطبة وتخفيف للصلاة، يأتي مراعاة للزحام وحرارة الأجواء وتيسيرا على المصلين".