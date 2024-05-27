"جريمة صادمة".. يمني يحرق امرأة ويذبح زوجها

أثار إقدام يمني على حرق سيدة ومطاردة زوجها حتى جز عنقه بمحافظة حجة، شمال اليمن، موجة غضب واسعة بين اليمنيين.

وتشير الأحداث التي وثقت كاميرات المراقبة بعضها إلى أن الحادثة وقعت في مديرية عبس شمال محافظة حجة، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وما لم يظهره الفيديو، قيام الجاني عقب إشعال النيران في جسد السيدة، بملاحقة زوجها، ولم يدعه حتى أنهى حياته، من خلال تسديد طعنة قاتلة في عنقه، عبر أحد أنواع الأسلحة البيضاء.

وجرى تداول صورة له وهو ملقى على قارعة رصيف أحد الطرق مضرجاً بدمائه.

وذكر بيان أمني لوزارة الداخلية المُسيطر عليها من قبل ميليشيا الحوثي، الأحد، أن "الأجهزة الأمنية في محافظة حجة، قبضت على الجاني، بعد فراره إلى منطقة شفر شمال مدينة عبس".

وأشار البيان المنشور على منصة "إكس" إلى أن "المقبوض عليه، متهم بجريمة قتل المواطن أحمد الزبيدي، وإحراق زوجة المجني عليه صالحة الأسلمي، التي أُصيبت بحروق من الدرجة الأولى".