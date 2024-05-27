"جريمة صادمة".. يمني يحرق امرأة ويذبح زوجها
أثار إقدام يمني على حرق سيدة ومطاردة زوجها حتى جز عنقه بمحافظة حجة، شمال اليمن، موجة غضب واسعة بين اليمنيين.
وتشير الأحداث التي وثقت كاميرات المراقبة بعضها إلى أن الحادثة وقعت في مديرية عبس شمال محافظة حجة، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
وما لم يظهره الفيديو، قيام الجاني عقب إشعال النيران في جسد السيدة، بملاحقة زوجها، ولم يدعه حتى أنهى حياته، من خلال تسديد طعنة قاتلة في عنقه، عبر أحد أنواع الأسلحة البيضاء.
وجرى تداول صورة له وهو ملقى على قارعة رصيف أحد الطرق مضرجاً بدمائه.
وذكر بيان أمني لوزارة الداخلية المُسيطر عليها من قبل ميليشيا الحوثي، الأحد، أن "الأجهزة الأمنية في محافظة حجة، قبضت على الجاني، بعد فراره إلى منطقة شفر شمال مدينة عبس".
وأشار البيان المنشور على منصة "إكس" إلى أن "المقبوض عليه، متهم بجريمة قتل المواطن أحمد الزبيدي، وإحراق زوجة المجني عليه صالحة الأسلمي، التي أُصيبت بحروق من الدرجة الأولى".
ولم يضف بيان الأمن أية تفاصيل أخرى توضح أسباب ودوافع الجاني، التي جعلته يُقدم على فعلته تلك، وكذا عن علاقته بالمجني عليهما، مكتفياً بالإشارة إلى أنه سوف تتم إحالته للعدالة فور استكمال الإجراءات القانونية معه.
ووفق التفاصيل المتداولة، فإن "الجاني كان متزوجاً من السيدة التي أحرقها، وقبل عدة سنوات، تم القبض عليها بتهمة حيازة مادة (الحشيش المُخدِّر)، ليقوم بالاعتراف أمام الأجهزة الأمنية بأن ما عُثر عليه مع زوجته، يعود له، ليحكم عليه بالسجن 7 سنوات".
وخلال قضاء الجاني، فترة عقابه في السجن، تزوجت السيدة من المجني عليه، بعد أن حصلت على حكم طلاقها غيابياً من الزوج الأول، وأن الجاني قد أنهى قبل سنة فترة حبسه، وطيلة هذه السنة ظل يبحث عن المجني عليهما حتى وجدهما، وبقي يتربص بهما، إلى أن قام بتنفيذ جريمته.