عمالة الأطفال والنساء في سوريا تسجل أرقاماً قياسية

أظهرت تقارير حديثة لمنظمة اليونيسيف، أن أكثر من 2.4 مليون طفل سوري لم يلتحقوا بالمدارس عام 2021، وأن أكثر من 1.6 مليون معرضون لخطر التسرب من التعليم باتجاه أسواق العمل، أو لأسباب تتصل بالحرب.

ورغم أن المنظمات الدولية لا تعتبر عمل المرأة ظاهرة سلبية، إلا أن المشاهدات العينية لملايين الأمهات والفتيات العاملات، تؤكد أن الأسرة السورية جنّدت كل قواها للحصول على لقمة العيش.

ويتكرر في معظم شوارع دمشق، مشهد النساء اللواتي يفترشن الأرصفة ويبعن الأغذية والمنتوجات الزراعية، أو المصنعة منزلياً، حتى نشأت أسواق كاملة مقتصرة على الباعة النساء.

ومن أقسى المهن التي يمارسها الأطفال والنساء، هي العمل في نبش حاويات القمامة، لجمع وفرز المخلفات البلاستيكية والورقية، بهدف بيعها لمعامل إعادة التدوير.