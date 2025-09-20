وصلا "سرا" إلى إسبانيا.. هل عاد دفء العلاقة بين حسام حبيب وشيرين؟

عاد الفنان حسام حبيب والفنانة شيرين عبد الوهاب لإثارة الجدل مرة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خاصةً مع تداول أخبار عن سفرهما لقضاء عطلة خاصة في مدينة ماربيا الإسبانية، بعيدًا عن الأضواء والكاميرات، بعد أزمتهما الأخيرة.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد وصل الثنائي، الخميس الماضي، إلى المدينة الساحلية الواقعة في مقاطعة مالقة جنوبي إسبانيا، لتجديد نشاطهما وقضاء هذه الفترة بهدوء بعيدًا عن ضغوط وسائل الإعلام كافة.

ونفى الفنان حسام حبيب كل ما أثير بشأن علاقته بطليقته شيرين عبد الوهاب، مؤكّدًا أنه لا يعلم عنها أي شيء ولا يوجد تواصل بينهما، لكنه أشار إلى أن حالتها الصحية جيدة وليست مريضة كما تردّد، ونافياً أيضًا عودة العلاقة بينهما أو زواجهما مجددًا.

وعن استدعائه للتحقيق معه في قضية تتعلق بالمواد المخدرة، نفى ذلك جملة وتفصيلًا، معلقًا بالقول: "هو أي حد يقول كلمتين يتحقق معاه؟".

وعلى صعيد آخر، أحيا الفنان حسام حبيب، برفقة الـDJ العالمي مارتن، حفلًا غنائيًّا ضخمًا على متن إحدى بواخر النيل بمنطقة الزمالك، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي، وذلك وفقًا لما أعلنه حبيب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.