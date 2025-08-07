حادث دهس مروع لسائحة بريطانية في تركيا (فيديو)

أصيبت سائحة بريطانية بشكل بليغ بعدما دهسها سائق سيارة وأسقطها أرضاً، قبل أن يقرر الفرار بالمرور فوق جسدها، بأحد الشوارع التركية.

ووثق مقطع فيديو صوره أحد الأشخاص في المكان، لحظات مخيفة لحادث الدهس الذي بدا أنه غير متعمد في البداية قبل أن يتحول لدهس متعمد وخطير، بغرض الفرار.

ويظهر في الفيديو، السائحة "ليزا" (61 عاماً) وهي ممددة على الأرض عند مقدمة السيارة، قبل أن تمر فوقها ومن ثم ترجع للخلف عندما حاول ثلاثة رجال منع السائق المتهور من المواصلة.

كما هاجم أحد الرجال السائق من نافذة السيارة المفتوحة، قبل أن تنتهي تلك اللحظات المروعة بنقل المرأة للمستشفى وتقبض الشرطة على السائق.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الحادث وقع في مدينة "فتحية" بولاية موغلا" في أقصى جنوب غربي البلاد.

وأضافت أن السائحة كانت تعبر الطريق من مكان مخصص للمشاة وبه إشارة مرورية تنظم مرور الأشخاص والسيارات.

وتواجه المرأة مخاطر كبيرة على حياتها في المستشفى بسبب إصابتها البليغة بينما كشفت تقارير محلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السائق كان ثملاً.