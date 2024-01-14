سيلينا غوميز: أغاني أريانا غراندي تجعلني في مزاج رائع

قالت المغنية والممثلة والمنتجة الأمريكية سيلينا غوميز، بطلة السلسلة الدرامية "مجرمون في البناء/Murders in the Building"، إن أغاني مواطنتها أريانا غراندي، تجعلها دائمًا في مزاج رائع.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "SiriusXM Hits 1"، أنها تُحب أغنية "7Rings" لغراندي، البالغة من العمر 30 عامًا، "لا أستطيع أن أفعل أي شيء ممتع من دون الاستماع إلى أريانا".