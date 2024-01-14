سيلينا غوميز: أغاني أريانا غراندي تجعلني في مزاج رائع
قالت المغنية والممثلة والمنتجة الأمريكية سيلينا غوميز، بطلة السلسلة الدرامية "مجرمون في البناء/Murders in the Building"، إن أغاني مواطنتها أريانا غراندي، تجعلها دائمًا في مزاج رائع.
وأضافت خلال استضافتها في برنامج "SiriusXM Hits 1"، أنها تُحب أغنية "7Rings" لغراندي، البالغة من العمر 30 عامًا، "لا أستطيع أن أفعل أي شيء ممتع من دون الاستماع إلى أريانا".
ومضت غوميز قائلة: "أشعر بأنني متمكنة للغاية، وأعتقد أنها مذهلة، وأنا أستمتع كثيراً، أنا الفتاة التي تستمع إلى أريانا طوال الوقت، وأعتقد أن الناس يلاحظون ذلك نوعاً ما، لكني أحب ذلك، أعتقد أنها مذهلة".
وبعد أكثر من 3 سنوات من إصدار غراندي، الملقبة بـ"المرأة الخطيرة" لألبومها الأخير "Positions"، عادت النجمة الشهيرة أخيرًا بأغنية جديدة بعنوان "Yes, And?".
وكشفت غوميز، مؤسسة علامة "Rare Beauty"، أخيرًا عبر حسابها على "إنستغرام"، أنها كانت تأخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي لفترة وجيزة و"تركز على ما يهم حقًا"، قبل أن تعود بعد مرور يوم واحد فقط إلى التطبيق للترويج لفيديو طبخ تعاوني مع الشيف غوردون رامزي.