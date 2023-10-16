الغارديان تفصل رسامًا بسبب كاريكاتير عن نتنياهو

فصلت صحيفة الغارديان البريطانية، رسام الكاريكاتير السياسي ستيف بيل، بسبب رسم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبر معاديًا للسامية.

وأكد بيل، الذي عمل في الصحيفة أكثر من أربعة عقود، أن القرار شكل له "صدمة بعض الشيء"، بحسب ما جاء في صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وذكر بيل أن المحررين في الغارديان رفضوا نشر رسم كاريكاتيري لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، بحسب التقرير.

ويظهر الكاريكاتير نتنياهو وهو يستعد لإجراء عملية جراحية بمشرط على جسده، حيث يمكن رؤية الخطوط العريضة لقطاع غزة. وجاء في التعليق المصاحب: "يا سكان غزة، اخرجوا الآن".