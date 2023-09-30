توقيف ستيني بقضية قطع الشجرة المعمّرة في بريطانيا

أوقِف رجل ستينيّ، مساء الجمعة، في إطار التحقيق بقطع إحدى أكثر الأشجار شهرة في المملكة المتحدة، وفق ما أعلنت الشرطة، بعد إخلائها، نهاراً، سراح فتى في السادسة عشر.

وأثار قطع شجرة "سيكامور غاب" المعمّرة، التي كانت تنتصب منفردة بين تلّتين في منطقة طبيعية خلابة شمال إنجلترا، الحزن والغضب في المملكة المتحدة.

وتقع شجرة القيقب، التي يبلغ عمرها 200 عام، بالقرب من سور هادريان الذي بني في العصر الروماني لمنع غزوات البرابرة، وأدرجته اليونسكو على قائمتها للتراث.

واختيرت "سيكامور غاب" في 2016 "شجرة العام"، وظهرت في فيلم "روبن هود" لكيفن كوستنر 1991، وهي من بين أكثر الأشجار التي تُلتقط صور لها في بريطانيا.

وأعلنت شرطة نورثمبريا، التي تتولى التحقيق في هذا "العمل التخريبي عن سابق تصور وتصميم"، مساء الجمعة، أنها أوقفت "رجلاً ستينياً على صلة بالحادث".