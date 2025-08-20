"رويترز": قوات أمريكية شاركت في غارة شمال غرب سوريا استهدفت عضواً في داعش

نجاة 3 أطفال من جريمة قتل وانتحار مأساوية لوالديهم
إرم نيوز
20 أغسطس 2025، 2:52 م

عُثر على زوجين متوفيين داخل منزلهما في هيوستن، في واقعة يُشتبه بأنها جريمة قتل وانتحار، بينما تُرك أطفالهما الثلاثة الصغار دون رعاية.

واستجابت شرطة هيوستن لبلاغ عن إطلاق نار في منزل بشارع ميدوجلين، حيث عثرت على رجل وامرأة مقتولين، وفق ما أفادت به في بيان على منصة إكس. 

وتم العثور على الأطفال الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين عام وثلاثة أعوام، في الموقع دون إصابات، وقد تسلمت الجهات المعنية مسؤولية رعايتهم.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا للتحقق من الوضع، لتجد الأطفال جالسين في الخارج تحت رعاية الجيران، الذين أبلغوا عن غياب الوالدين.

وأفادت قناة ABC 13 أن الصغار هم من أرشدوا الضباط إلى جثتي والديهم داخل الشقة.

وقال الملازم لاري كروسون من شرطة هيوستن خلال مؤتمر صحفي إن الأطفال كانوا في موقف سيارات المجمع السكني يبحثون عن طعام، ما أثار قلق السكان ودفعهم للاتصال بالشرطة.

وأفادت التقارير أن الضحيتين، رجل وامرأة في العشرينيات من عمرهما، لقيا مصرعهما في جريمة يُرجّح أنها بدأت بإطلاق الرجل النار على شريكته قبل أن ينتحر، وذلك قبل نحو 24 ساعة من العثور على الجثتين، بحسب ما نقلته قناتا KHOU 11 وABC 13.

ووفقًا للمصادر، كانت المرأة تحاول الانفصال عنه قبل وقوع المأساة.

