جيسون موموا يصدم جمهوره بإطلالة غير معتادة (فيديو)

فاجأ النجم الأمريكي جيسون موموا جمهوره بإطلالة جديدة كليًا بعد أن حلق لحيته الشهيرة لأول مرة منذ ست سنوات، في خطوة تحضيرية لدوره القادم في هوليوود.

ووثّق الممثل البالغ من العمر 45 عامًا لحظة تغييره لمظهره عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في "إنستغرام"، ظهر فيه وهو يستخدم ماكينة حلاقة كهربائية، وقال مازحًا: "يا إلهي، أكرهها!"، في إشارة إلى وجهه بعد الحلاقة.

وأوضح موموا أن آخر مرة حلق فيها لحيته كانت عام 2019 بالتزامن مع إطلاقه لمبادرة "مانانالو" البيئية، والتي تهدف إلى الحد من استخدام البلاستيك من خلال إنتاج زجاجات مياه من الألمنيوم.

وأشار بطل مسلسل Game of Thrones، إلى أن المبادرة توسعت اليوم بشراكة جديدة مع شركة Boomerang Water، تهدف إلى إنشاء نظام دائري لإعادة تعبئة الزجاجات وتقليل النفايات والانبعاثات الكربونية.

وتزامن التغيير في مظهر موموا مع استعداده للعودة إلى تجسيد شخصية "دنكان أيداهو" في فيلم Dune: Messiah، الجزء الثالث من سلسلة الخيال العلمي الحائزة على عدة جوائز أوسكار.

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ورغم وفاة الشخصية في الجزء الأول، أكّد موموا أنه سيعود في نسخة "مستنسخة" من الشخصية، وفقًا لتصريحات سابقة له في برنامج Today Show.

وأثار ظهور موموا الجديد تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، حيث عبّر كثير من المتابعين عن صدمتهم لاختفاء لحيته، بينما أشاد آخرون بالإطلالة الجديدة، مؤكدين أنه لا يزال يحتفظ بجاذبيته رغم التغيير الجريء.

من جانبه، أعاد موموا التأكيد على التزامه بالقضايا البيئية، قائلاً في ختام الفيديو: "لنقضِ على البلاستيك أحادي الاستخدام. من أجل أطفالنا ومن أجل كوكبنا".