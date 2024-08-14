أعلن جيلبرتو لويا شافيز وزير أمن الدولة في حكومة ولاية "تشيهواهوا" المكسيكية، إنقاذ 1245 مهاجرًا، بينهم عرب، حتى شهر أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خُصص لعرض نتائج تقرير حول إجراءات القضاء على الجرائم ضد المهاجرين في المكسيك، بحسب موقع "هسبريس".

وكشف الوزير أن من بين المهاجرين 6 مغاربة و4 سودانيين، تم إنقاذهم الأسبوع الماضي، أكدوا تعرضهم للاختطاف والابتزاز من طرف منظمة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين إلى أمريكا.

وفي ولاية "باخا كاليفورنيا" المكسيكية، أعلنت السلطات ضبط 20 مهاجراً آخرين، بينهم مغاربة كذلك، كانوا محتجزين داخل أحد منازل مدينة "ميكسيكالي" دون إرادتهم.

وأشار المسؤول المحلي المكسيكي إلى ارتفاع وتيرة الجرائم ضد المهاجرين، كاشفاً عن ضبط 87 شخصاً من مرتكبي أعمال العنف والاتجار بالبشر واختطاف المهاجرين الأجانب.