إدانة بريطانية وصديقها بقتل طفلتهما

أدانت محكمة بريطانية، اليوم الاثنين، فتاة أرستقراطية بريطانية كانت قد هربت مع صديقها وطفلتهما حديثة الولادة في عام 2023، بتهمة قتل الرضيعة، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وخلال محاكمتهما الثانية في المحكمة الجنائية المركزية في لندن، أدينت كونستانس مارتن (38 عاماً) وصديقها مارك جوردون (51 عاماً) بتهمة القتل غير العمد الناتج عن إهمال جسيم.

وكان المتهمان قد أُدينا سابقاً في محاكمتهما الأولى بتهم تضليل العدالة، وإخفاء ولادة طفلة، ومعاملتها بقسوة.

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وولدت مارتن طفلتها "فيكتوريا" سراً، بعد أن قامت المحاكم بأخذ أطفالهما الأربعة الآخرين بسبب وجود خطر عليهم.

ورغم أن والدي مارتن من الأثرياء ولديهما صلات بالعائلة الملكية، كما أن لديها صندوقا ائتمانيا خاصا بها، فإنها رفضت الامتيازات التي كانت تتمتع بها.

وعاشت في بعض الأحيان دون أن تدفع الإيجار، وأثناء هروبها، كانت تتناول الطعام من صناديق القمامة وتخيّم في ظروف متجمدة.

وعقب اعتقالهما في برايتون في 27 فبراير/شباط، رفض الزوجان الإفصاح عن مكان وجود الطفلة.

وعندما سُئل جوردون، الذي قضى أكثر من 20 عاماً في سجن أمريكي بتهمة الاغتصاب، عن صحة الرضيعة، قال: "ما المشكلة الكبيرة"؟

وبعد يومين، عثرت الشرطة على جثة الرضيعة المتحللة داخل حقيبة تسوق تحت القمامة في حديقة.

وقال الادعاء العام إن الرضيعة توفيت إما بسبب انخفاض حرارة الجسم أو بسبب الاختناق.