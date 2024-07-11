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بعد أشهر من ضرب والدته.. اعتقال نجل نيكولاس كيج

بعد أشهر من ضرب والدته.. اعتقال نجل نيكولاس كيج
نيكولاس كيدج مع ابنه المصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
11 يوليو 2024، 1:00 م

قبضت الشرطة الأمريكية، على ويستون، نجل الممثل نيكولاس كيج، يوم أمس الأربعاء، بتهمة الاعتداء بسلاح مميت، حسبما أكد موقع Page Six.

وبحسب سجلات مكتب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس، اُحْتُجِز الشاب البالغ من العمر 33 عامًا في مركز الشرطة عند الساعة الـ7 صباحًا.

وصرح متحدث باسم شرطة لوس أنجلوس أنه قُبِض على ويستون بسبب حادثة وقعت في أبريل الماضي. ومن غير الواضح لماذا استغرق الأمر أسابيع لاعتقاله.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الاعتقال مرتبط بأزمة صحية عقلية عانى منها الممثل قبل أسابيع، إذ يُزعم أنه ضرب والدته كريستينا فولتون، التي تم التقاط صور لها آنذاك عند أحد مواقف السيارات في لوس أنجلوس، وقد ظهرت عينها متورمة، بينما توزعت كدمات صفراء في جميع أنحاء وجهها.

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وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق لموقع TMZ المهتم بأخبار المشاهير أن إدارة شرطة لوس أنجلوس كانت تبحث عن ويستون بعد أن دخل في مشاجرة جسدية مع والدته إثر نزاع لفظي.

وذكرت التقارير أن فولتون كانت تحاول مواساة ابنها خلال لحظة عاطفية قبل أن ينقلب عليها، ويبدأ في ضربها بشكل عنيف.

وبعد ذلك، تمكن الابن من الهروب من منزل والدته قبل وصول الشرطة إلى مكان الحادث. 

نيكولاس كيدج

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