تفاصيل مؤلمة.. أكثر من 50 ضحية بحريق هايبر ماركت "الكورنيش" في الكوت

استفاقت مدينة الكوت، مركز محافظة واسط جنوب العاصمة العراقية بغداد، على كارثة إنسانية راح ضحيتها أكثر من 50 شخصًا جراء حريق التهم الطوابق الخمسة لمبنى هايبر ماركت "الكورنيش" الذي افتُتح حديثًا.

ونعى محافظ واسط، محمد جميل المياحي، صباح الخميس، ضحايا الحريق في مبنى هايبر ماركت "الكورنيش"، واصفًا الحادث بالمشؤوم.

وقال المياحي في بيان نشره على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك": "فاجعة.. أهلي أبناء مدينة الكوت وعموم واسط، ننعى إليكم ثلة طيبة من أبناء محافظتنا، حيث فقدنا ما يقارب 50 شخصًا بين رجل وامرأة وأطفال من أبنائكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبر ماركت المشؤوم".

وانتهى حريق مبنى هايبر ماركت في مدينة الكوت إلى كارثة بشرية، بعد تعذّر وصول فرق الإنقاذ إلى الطابقين الرابع والخامس من المبنى نتيجة شدة النيران، حيث كان المطعم الذي تواجدت فيه عشرات العائلات وقت اندلاع الحريق.

وقالت شبكة "964" في الكوت إن فرق الدفاع المدني بدأت بإخلاء جثث متفحمة بلغ عددها حتى الآن 18، فيما لا تزال عمليات الانتشال مستمرة.

وأضافت الشبكة أن سقوف الطابقين الرابع والخامس بقيت مشتعلة وتنفث الجمر حتى وقت قريب، وهو ما عطّل وصول فرق الدفاع المدني إليها.