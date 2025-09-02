بعد وعكة مفاجئة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان جاسم النبهان

أثارت الحالة الصحية للفنان الكويتي القدير جاسم النبهان موجة من التفاعل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، حظيت باهتمام كبير من جمهوره وزملائه في الوسط الفني الكويتي والعربي.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، فقد دخل النبهان إلى المستشفى بعد أن شعر بآلام حادة في منطقة الصدر، ما استدعى بقاءه تحت الرعاية الطبية لإجراء سلسلة من الفحوصات الدقيقة، لا سيما أن النتائج أكدت ضرورة إجراء قسطرة قلبية، في إجراء وقائي يهدف إلى تفادي أية مضاعفات صحية محتملة في المستقبل.

كما أوضح الفنان جاسم النبهان في تصريحات من داخل المستشفى أنه برغم شعوره بتحسن عام، فإن قراره بالخضوع لعملية القسطرة جاء بناءً على توصيات الأطباء، وبعد خضوعه لفحوصات شاملة وأشعة طبية أكدت أهمية الإجراء.

وأضاف أن العملية من المقرر أن تُجرى خلال اليومين المقبلين، مشيرًا إلى أنه لا يزال تحت المراقبة الطبية لتحديد الموعد النهائي بدقة، ومتابعة تطورات حالته الصحية أولًا بأول.

وأعرب النبهان عن أمله في إتمام العملية بنجاح، والعودة إلى منزله وعمله في أقرب وقت، مؤكدًا أن معنوياته مرتفعة، بفضل اهتمام محبيه وزملائه في الوسط الفني الذين لم يتوانوا عن التواصل معه هاتفيًا أو زيارته في المستشفى، ما كان له بالغ الأثر في رفع حالته النفسية وتعزيز شعوره بالدعم.

وختم النبهان حديثه بتوجيه الشكر والتقدير لكل من بادر إلى السؤال عنه، مؤكدًا أن هذه المواقف الإنسانية تمثل قيمة كبيرة في حياته، وتزيده قوة وإصرارًا على تجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.