"المرآة".. انعكاس مائي لأحد آثار روما التاريخية

افتتحت حمامات كاراكالا المهيبة، أمس الخميس، حوضًا يشكّل "مرآة مائية" للآثار التاريخية، في إطار عملية تحديث الموقع الشهير في العاصمة الإيطالية.

ويسمح الحوض المسمّى "لو سبيكيو" ("Lo Specchio" أي "المرآة")، بانعكاس آثار الحمامات الرومانية الضخمة الشهيرة المشيدة، العام 216، على المسطح المائي الشاسع الذي يبلغ طوله 42 مترًا وعرضه 32 مترًا.

وقالت دانييلا بورو، إحدى المسؤولين عن المواقع الثقافية في روما، " نريد أن نبدأ مسار تجديد وانفتاح على المدينة لأحد أهم المواقع الأثرية في العاصمة".

ونقلت "فرانس برس" عنها، أن إنشاء الحوض "عملية معمارية حديثة تتناغم مع العمارة القديمة، ما يتيح تعزيز دور حمامات كاراكالا الحرارية كمركز لتعزيز الثقافة والفن".